Evidentemente hay mucha gente que todavía no entiende que no se puede utilizar la palabra "down" de manera despectiva y no solo por una cuestión semántica sino por una cuestión de ignorancia.

Migue Granados no tuvo el menor empacho de cortarle a la oyente y dejarle en claro que la deberían haber echado antes por “pelotuda”, y es que a esta altura es difícil de creer que alguien siga pensando que una persona que convive con el síndrome de Down es idiota.

La oyente dejó en claro que ella, sin tener Down, tiene muchas menos capacidades intelectuales que las personas que conviven con ese síndrome.