Marcelo Tinelli realizó un fuerte descargo contra Clarín durante una entrevista que brindó en radio La Red, en el programa que conduce Luis Novaresio, al señalar que recibe un "hostigamiento sistemático" por parte del mismo multimedio donde trabaja.

Desde el diario habían cuestionado al conductor por viajar a Esquel junto a su familia asegurando que había violado la cuarentena obligatoria, cuando en realidad Tinelli había viajado 12 horas antes de que se decretara, y recientemente lo acusaron de haber recibido una valija con medicamentos a través de un vuelo de ayuda humanitaria, desconociendo que se trató de un taxi aéreo.

Tinelli aseguró desconocer el motivo por el cual recibe este tipo de tratos y aprovechó para tirarle un palo a diario: "Es como si yo me pusiera hablar de las denuncias que tiene Clarín en su contra. Creo que no me alcanzaría el día", soltó.