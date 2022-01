Cuando uno tiene que aclarar que un dardo no está dirigido a alguien en particular es porque sabe que puede lastimarlo. Así Luis Novaresio abrió su video en YouTube advirtiendo que el contenido no estaba dirigido a Viviana Canosa aunque claramente estaba apuntado a sus seguidores y a los que piensan igual que ella.

Después dio paso a una obvia argumentación de por qué viviendo en sociedad se deben respetar leyes que exceden los límites personales, para terminar argumentando contra los que posicionan al tenista antivacunas Novak Djokovic como si fuera un iluminado defensor de la libertad.