A las tres de la mañana Leo García sorprendió a sus fans en Instagram con una foto de su cara golpeada y sangrando: "Miren como me pegaron. No tengo palabras. No me dolió. Volví a General Rodríguez y así me recibieron. Seamos amor y paz. Así es como me recibió el oeste, la gente de donde yo nací. Aguante jesucristo. No me duele, se resiste. Voy a seguir adelante. No estoy drogado, tomé un poco de alcohol. Yo voy a seguir tocando".

"El chico que me pegó y me tiró con todo pensó que por ser homosexual lo estaba molestando. Qué importa quién ganó o perdió. La homofobia no para más. Tenemos que reparar este país. Prefiero morirme".

Aunque Leo García aseguró que no va a "culpar a nadie" dice estar seguro que le pasó "por ser gay" y recibió el apoyo de sus seguidores y otros artistas.

Incluso Benito Cerati le comentó: "Te creo, Leo. Los que formamos parte del colectivo sabemos de la violencia que sufrimos todos los días".