Después de estar tres meses detenido, el cantante de cumbia 420, L-Gante, recuperó su libertad y el viernes por la noche salió de la Delegación Departamental de Investigaciones de Quilmes (DDI).

"Me sirvió estar acá más que nada para recapacitar y aprovechar el tiempo para pensar de buena manera. Que justicia se haga siempre. Este tiempo lo aproveché para endurecerme mentalmente, cuidarme un poco más, no darle oportunidades a cosas malas y meterle con todo a lo que a mi me gusta, cumbia 420 pa los negros", señaló a los medios al momento de su salida.

Al recuperar su libertad, fue a reencontrarse con su hija Jamaica y su ex, Tamara Báez.

Además, el cantante subió una historia a instagram donde es llevado desde Quilmes por su mánager, su abogado y un amigo en un vehículo.