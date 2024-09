Tini Stoessel reveló detalles del duro momento personal que tuvo que atravesar hace un tiempo por una fuerte depresión que le provocó problemas de salud. Por este motivo, reaccionó con un duro mensaje contra el periodista de A24 que lanzó polémicas declaraciones sobre su cuerpo.

Con un descargo difundido en sus redes sociales, Tini apuntó contra Alejandro Pueblas por sus repudiables comentarios sobre la apariencia física de la cantante.

“Está flaquita igual, eh… un poquito más de… yo le daría un poco más de comida”, aseguró Pueblas mientras mostraban la exitosa presentación de Stoessel con la banda Coldplay, tras el lanzamiento de su tema We Pray.

“Si de algo sirve te pido disculpas @TiniStoessel sinceramente no sabía lo que te había pasado, y en ese momento al aire dije eso. Así como todo el mundo me dice que adelgace. Tal vez yo no lo tomo a mal y de verdad repito, no sabía lo que estabas atravesando. Pedir disculpas”, indicó el periodista desde las redes.