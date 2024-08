El combustible volverá a aumentar, un 2.5% en promedio, y en las estaciones de servicios de Buenos Aires se produjeron largas filas de autos. C5N envió un móvil para que entreviste a los automovilistas y este no dio vueltas sobre la situación del país.

“Mientras no vayamos y prendamos fuego todo, no va a pasar nada”, dijo. "¿Qué significa eso?", repreguntó el cronista para que el hombre se explaye. Y allí se enojó: “Vos sabés lo que significa, qué me venís a romper las pelotas”.