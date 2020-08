Aunque aún faltan los resultados de la autopsia del nene de 5 años que murió en Neuquén, sus padres confirmaron que le habían suministrado dióxido de cloro, el producto que promocionaba la irresponsable conductora en sus programa.

"Hoy a la mañana escuché a un médico del Gutiérrez decir: 'yo laburo hace veinte años para la salud pública, no estoy por guita. ¿Cómo me van a decir que me compraron los laboratorios?'. Porque aparte del discurso paranoico de los que recomiendan dióxido de cloro, los mismos dicen que si no estás de acuerdo te compraron. Están mal", apuntó Lanata.

"El Ministerio de Salud y la pediatría advirtieron hoy sobre los riesgos de tomar dióxido de cloro, al igual que lo hizo la OMS, la Anmat y los organismos de salud de todo el mundo. Por favor no lo hagan", señaló el conductor. Y, una vez más, apuntó contra el accionar de la conductora televisiva: "Ojalá, Canosa, que este chico estuviera vivo, pero ojalá que no se haya muerto por eso".