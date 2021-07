Se llama Jorgelina Lobo y descubrió el hecho porque grabó el momento en que fue inoculada. Al llegar a su casa y compartir el video en redes sociales, fue advertida por sus conocidos de que la jeringa estaba vacía. Así se lo contó a C5N esta ciudadana de Mendoza que fue a vacunarse contra el coronavirus al parque Benegas, de Godoy Cruz.

“Llegué al vacunatorio y las dosis ya estaban preparadas, algo que no se debe hacer. Eso se prepara en el momento, cuando el paciente llega y se le da a saber qué le están colocando. Eso no me gustó y por eso lo grabé”, contó Jorgelina Lobo.

Y concluyó: “Cuando me pinchó el brazo nunca sentí que pasara líquido, pensé que la dosis era mínima. Me pareció extraño porque había visto otras jeringas bien cargadas”.

La estudiante de enfermería que la inoculó ya fue separada de su cargo.