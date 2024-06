La tremenda historia de trata que contó en primera persona una mujer en pleno móvil

En plena búsqueda de Loan, el nene desaparecido de la localidad de 9 de Julio en Corrientes, esta mujer llamada Alicia Enríquez se acercó al móvil de TN para contar su tremenda historia ligada a la trata.

"Yo cuando tenía 16 años, cuando me quedé embarazada mi padre me entrega a una ex funcionaria de un pueblo de Santa Rosa, María Hilda Sosa", dijo y precisó que su ciudad está ubicada a 180 kilómetros de la capital correntina

"Esta mujer me lleva y me tiene como niñera, como esclava. Me tuvieron encerrada hasta dar a luz. Cuando yo doy a luz me roban la criatura y entregan, supuestamente para una adopción, pero esto no sería adopción sería apropiación", denunció la mujer de 48 años.

Y admitió: "Yo mucho tiempo tuve miedo, nunca hice denuncias, nunca hice nada porque como mi padre estaba muy involucrado con la política y esta mujer también, mucho tiempo callé. Porque si mi padre fue capaz de entregarme y decir 'hacé con ella lo que quieras', yo hoy en día no estaría contando esta historia".

Alicia precisó algunos datos del caso: que su padre ya falleció, que la ex funcionaria sí esta viva y que nunca le quiso contar la verdad, y que su hija nació el 25 de enero de 1993.

La mujer concluyó en que hizo la denuncia -"nunca nadie se movió", dijo-, y que la persona que le robó a su hija y la entregó "todavía vive en el pueblo", ella la ve por la calle y que nunca fue investigada.

La colega de Paula Bernini logró este tremendo testimonio en medio de la cobertura por la desaparición del chiquito Loan. Y se hizo viral en las redes.