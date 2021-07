Invitado a Polémica en el Bar y con su polémica personalidad no dejó de sorprender al resto de los panelistas pero no por sus rápidas salidas sino por la gran pavada que dijo para intentar justificas su intención de no vacunarse.

A esta altura todo el mundo sabe que la vacunación es un hecho colectivo aunque siga siendo una decisión personal y se han escuchado muchas estupideces en cuanto a efectos de las vacunas como que te implantan un chip, que te imantan o que pueden modificar el ADN pero nadie había dicho antes que las vacunas tenían soda.

De hecho si la tuvieran la gente moriría casi instantáneamente a la hora de ponérsela. O sea, el argumento es tan ridículo que en realidad llama a a vacunación masiva.