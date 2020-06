El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, atribuyó esta mañana el aumento de casos de coronavirus registrado en los últimos días "a un cambio en la estrategia de testeos en la Ciudad", con la extensión del programa DetectAr a barrios como Balvanera y Flores, y aseguró que la curva de contagios "está relativamente estabilizada".

"Si detectamos que la velocidad de la curva se acelera se lo vamos a contar a la ciudadanía y le vamos a proponer alguna modificación" de las actividades permitidas, afirmó Quirós en una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño para informar sobre la situación epidemiológica.

Quirós explicó que el programa DetectAr móvil (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) comenzará mañana en el barrio de La Boca, y se instalará el próximo martes en Constitución y tres días después, el viernes 19 de junio en Barracas, y aclaró que no llegará por ahora a Palermo y Recoleta, donde estaba previsto, porque "bajaron los casos".

Además, sostuvo que el aumento de enfermos de Covid-19 de los últimos días está vinculado al programa DetectAr que "permitió encontrar muchos casos positivos, que hacen numero en el día, pero que no tienen ninguna gravedad, ya que muchos (de los contagios detectados) ni lo saben o no tienen síntomas".

El ministro aclaró que el valor del R (que muestra a cuántas personas puede contagiar un infectado de Covid-19 en cinco días, según explicó) "si es igual a 1, significa que todos los días tenemos los mismos casos; cuando está arriba de uno, la curva epidémica está creciendo y cuando está debajo de 1, nos muestra que está descendiendo y hemos pasado el pico".



En ese sentido, detalló que "nuestro índice R era mayor a dos (2.2) cuando empezó la pandemia, luego bajó por el efecto de la cuarentena, volvió a subir con la aparición de casos en paradores y geriátricos, pero pudimos controlar esos lugares y tuvimos un nuevo descenso".



"Luego aparecieron los casos en barrios populares y pusimos en marcha el DetectAr y el R subió a 1,3 o 1,4 por semanas hasta que logramos contener los contagios y hace dos o tres semanas que vienen descendiendo".



Quirós agregó que "en los últimos tres o cuatro días empezó a subir nuevamente, lo que coincide con el inicio del DetectAr en los barrios del resto de la Ciudad".



"Tenemos un aumento lento y progresivo de casos en últimos días, pero el R actual es de 1.12, lo que indica que el tiempo de duplicación de casos es de 16,8 días. Se mantiene estable y no hay aceleración de la curva", precisó.



En esa línea, aseguró que se va a llevar el programa DetectAr a todos los barrios y que en los próximos días, debido a esa extensión, "van a aumentar los casos. Sabemos que tenemos una curva epidémica, con un R arriba de uno, por lo que siempre digo lo peor esta venir, la montaña la tenemos por delante".



Al ser consultado sobre las declaraciones del presidente de la Nación Alberto Fernández, de volver a la fase 1 de aislamiento por el aumento de casos, Quirós dijo que entiende que "él está tratando de colaborar con lo que dice" y le agradeció el apoyo junto al ministerio de Salud nacional que "siempre nos escuchó y nos acompañó".



"Las actividades que habilitamos no quiere decir que la cosa esté mejor, si no que (tuvimos que ) tener en cuenta las necesidades de todos. No todos pueden esperar, por eso a los que están cansados le dimos una válvula de escape, pero todavía no hemos terminado con este problema", insistió sobre la posibilidad de volver a una fase con mayores restricciones de movimiento.



Por último, el ministro porteño confirmó que se está trabajando en un protocolo para la vuelta de las clases presenciales en las escuelas, pero que "aun no hay ninguna fecha" y pidió que quienes salgan a trabajar tengan "responsabilidad en el uso del transporte público" y que "si alguien va a subir y ve que no hay asientos, espere un nuevo coche".



En la ciudad de Buenos Aires se detectaron hasta ayer 13.069 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 297 fallecieron. Ayer, se detectaron 531 casos positivos en todo el territorio porteño, 9 personas fallecieron y 195 fueron dadas de alta.