El periodista César Mascetti falleció el martes a los 80 años de edad y los restos del histórico conductor de Telenoche fueron enterrados esta mañana en una ceremonia para familiares e íntimos amigos en el Cementerio Municipal de San Pedro.

Durante la ceremonia se llevó a cabo la lectura de una carta que el propio César Mascetti había escrito y tenía la intención que se leyera al momento de su entierro.

"Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y entre naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume", así comenzó la carta escrita por el periodista y leída por Sandra Mihanovich.

“Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar. Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, ¿qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre, 2022”, finaliza el escrito.

Luego, entre medio de aplausos y lágrimas de sus familiares e íntimos, se hizo una suelta de palomas como símbolo de paz.