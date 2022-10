Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fue una de las oradoras centrales del acto en respaldo y apoyo de la lucha estudiantil contra el gobierno de la Ciudad y les dejó su mensaje de aliento: "Estamos para apoyar a ustedes chicos, que nunca nos han dejado solas. Me sentí muy conmovida y lo sigo estando, porque la juventud no afloja, no bajen los brazos".

Con la presencia de familiares de alumnos, y representantes de CELS, H.I.J.O.S. Capital, y otros organismos de DD.HH. hizo un recordatorio de la importancia de la pelea por los derechos: “Recuerden: la única lucha que se pierde, es la que se abandona. Cuenten siempre con nosotros siempre que se trate de vulnerar los derechos humanos”..

"Tienen que exigir la Justicia, siempre por la vía legal y nunca por la mano propia. A pesar de las amenazas lamentables que han recibido sus familiares y ustedes, gracias a ustedes los lápices van a seguir escribiendo".