Más de 17.000 profesionales de la salud, intelectuales y ciudadanos de a pie firmaron una contundente carta de respuesta al irresponsable documento anticuarentena difundido por 300 presuntos intelectuales entre los que contaban a personajes como Sandra Pitta o Luis Brandoni.

No existen antecedentes de que semejante cantidad de ciudadanos hayan expresado su adhesión tan inmediata un texto como el que logró el llamado “Un esfuerzo adicional para salvar vidas”, que se publicó en el número de ayer de Pagina 12.

El texto de la carta que obtuvo semejante adhesión es el siguiente:

'La declaración temprana del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) en Argentina logró resultados positivos: no solo permitió multiplicar la capacidad de atención del sistema de salud y avanzar en la provisión de los tests necesarios para el diagnóstico de COVID-19, sino que además, redujo los casos diarios a prácticamente cero en 21 de las 24 divisiones territoriales del país, logrando que un altísimo porcentaje de nuestro territorio nacional hoy esté iniciando una reactivación administrada de actividades.

Prolongar una cuarentena solo parcialmente efectiva en el AMBA conduce a que una parte de la sociedad dude de su utilidad y reclame su fin. Sin embargo, la cuarentena es una medida excepcional que, no habiendo vacunas ni tratamientos farmacológicos efectivos para covid19, se vuelve una herramienta clave cuando la situación así lo requiere.

Consideramos que no es el momento de relajar el aislamiento en el AMBA y el Gran Resistencia, donde los casos, lejos de estar controlados, están en crecimiento. No hablamos de números, sino de miles de vidas que se perderían, pero que estamos a tiempo de salvar.

Pensamos que hoy, más que nunca, es necesario maximizar la efectividad de la cuarentena. Es preciso fortalecer de manera urgente los sistemas de monitoreo, la vigilancia activa de casos y multiplicar los esfuerzos de rastreo de contactos estrechos en los focos ya identificados en AMBA y el Gran Resistencia.

Si esta etapa resulta efectiva, los casos activos circulantes serán inferiores a los actuales, el seguimiento será mucho simple y el riesgo de colapso del sistema de salud, casi nulo.

En esas condiciones, será razonable comenzar a flexibilizar.

Convivir con COVID-19 en Argentina será un proceso largo que requerirá de esfuerzos permanentes por parte de todas y todos, y de la aplicación de estrategias inteligentes y cambiantes.

Esto es contrario a “sentarse a esperar que pase el pico”, como si fuese un fenómeno estacional ante el cual nada puede hacerse, un discurso que puede tener consecuencias graves e irreparables.

Si actuamos en conjunto con una fuerte responsabilidad política, civil y periodística podemos lograrlo en todo el país, es cuestión de no bajar los brazos y actuar con decisión y urgencia.

Evitar contagios y muertes sigue estando en nuestras manos'.

Éstas son sólo algunas de las 17.000 firmas que acompañaron este escrito:

Aliaga, Jorge – Docente-Investigador, UNAHUR //Levi, Valeria – Profesora/Investigadora, FCEN-UBA / CONICET //Kornblihtt, Alberto – Profesor/Investigador, FCEN-UBA / CONICET //Izaguirre, Irina – Profesora/Investigadora, FCEN-UBA / CONICET //Paenza, Adrián – Matemático/Docente – FCEN-UBA

Carrillo, Carolina – Investigadora CONICET / Docente FCEN UBA //Marsico, Franco – Profesor/Investigador, UNPAZ // Gamarnik, Andrea – Investigadora ,CONICET //Quiroga, Rodrigo – Profesor/Investigador, FCQ-UNC / CONICET //Rosenstein, Ruth – Profesora/Investigadora, UBA / CONICET //Olszevicki, Nicolás – Becario posdoctoral/Divulgador científico, UNGS / CONICET // Olivera, Francisco “Paco”- Sacerdote – Curas opción por pobres //Barrancos, Dora – UBA/CONICET //

Rabinovich Gabriel – Investigador CONICET //Taty Almeida x Madres Pza Mayo L.F. – Madres Pza Mayo L.F.,//Sued, Omar – Director de Investigaciones,Fundación Huésped //Forzani, Liliana – Profesora/Investigadora, UNL/ CONICET // Bonomo, Flavia – Profesora/Investigadora, FCEN-UBA / CONICET //Durán, Guillermo – Profesor/Investigador, FCEN-UBA / CONICET //Castro, Rodrigo – Profesor/Investigador, FCEN-UBA / CONICET // Ons, Sheila – Investigadora, CREG-FCE-UNLP /CONICET // Etchenique Roberto – Profesor/Investigador, FCEyN-UBA / CONICET // Minoldo, Sol – Investigadora, CIECS / CONICET //Valdora, Marina – Profesora/Investigadora, UBA / CONICET //

Garbervetsky, Diego – Profesor/Investigador, UBA / ICC-CONICET //Cassetti Isabel – Médica infectóloga Centros Dr Stamboulián, Helios Salud // Mignini, Mariano – Médico UBA MN 94861, Esp. en Medicina Crítica y Terapia Intensiva // Retamar, Soledad – Ingeniera en Sistemas de Información,UTN FRCU // Pecheny, Mario – Profesor/Investigador, UBA / CONICET // Liascovich Rosa – Genetista, epidemióloga, ANLIS-CONICET //Eduardo Dvorkin – Ingeniero,Facultad de Ingeniería – UBA //Jelin, Elizabeth – Investigadora, CIS IDES-CONICET //Geffner, Jorge – Profesor/Investigador, UBA / CONICET //Hozbor, Daniela – Investigadora/Profesora, IBBM-FCE-UNLP / CONICET // Cáceres, Alfredo – Investigador Conicet, Inimec CONICET UNC // Pignataro, M. Florencia – Becaria postdoctoral/Docente, FCEN-UBA //Grimson, Alejandro – Antropólogo, Conicet //

Cymeryng, Cora – Investigador-Profesor universitario, UBA-CONICET //Martí, Marcelo – Profesor/Investigador, FCEN-UBA / CONICET //Silvia Kochen – Investigadora – Médica CONICET UBA-UNAJ //Turjanski, Adrián – Profesor/Investigador, FCEN-UBA / CONICET // Saravia, Flavia – Investigadora CONICET/Profesora en FCEN UBA,CONCET UBA //Uchitel, Sebastián – Científico ,Conicet/ UBA //Lodeiro, Anibal – Docente Investigador,IBBM-FCE UNLP CONICET // Maffía, Diana – Docente/Investigadora, UBA // Rivarola, Roberto – Docente/Investigador, Conicet/UNR //Hynes, Erica – Diputada de Santa Fe /Profesora FIQ – UNL INLAIN UNL – CONICET // Ambroggio, Ernesto – Profesor/Investigador,FCQ-UNC / CONICET // Galindo, Ana – Medica pediatra neonatologa – SAP //

Forster, Ricardo – Filósofo – Facultad de Ciencias Sociales UBA / Pigna, Felipe – Historiador

Raffo Lucrecia – Medica Clinica Mgr Epideniologia, Gestion y Politicas de Salud. Directora Medica, Hospital Nacional A. POSADAS // Brodsky Marcelo – Artista Visual, Miembro del Consejo de Gestion del Parque de la Memoria // Stortz, Carlos – Investigador/Profesor – UBA/CONICET // Mariscal, Marcelo – Investigador Profesor,Conicet UNC // Villarreal, Marcos – Investigador científico,CONICET. Universidad Nacional de Córdoba // Resnik, Ernesto – Biotecnólogo,Bio-techne Corporation // Vila, Alejandro – Profesor/Investigador, CONICET- UNR // Irene Pagano – Medica infectologa Directora Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara // Aguiar, Martin R. – Profesor UBA- Investigador Superior,UBA. CONICET // Arzt, Eduardo – Profesor, Investigador,UBA, CONICET // Cecchini, Nicolás – Investigador,CIQUIBIC-CONICET // Penchaszadeh, Victor – Medico/Profesor Universitario, UNTREF // Ramos, Victor A. – Profesor UBA e investigador CONICET,UBA // Romanowski, Víctor – Docente / Investigador, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP / CONICET // Iriondo, Mirta Susana – Docente/Investigadora,UNC/CONICET // Balseiro, Carlos A. – Fisico, Investigador-docente, CNEA, UNCuyo / Aizen, Marcelo – Profesor/Investigador, INIBIOMA – UNCo/CONICET // Uchitel, Osvaldo D. – Profesor/Investigador, FCEN-UBA /CONICET // Rapoport, Mario – Economista Historiador, CIHESRI UBA //Villar, Alejandro – Prof. Universitario, UNQ // Jaramillo, Ana María – Rectora, doctora en sociología, Universidad Nacional de Lanús // Tecchi, Rodolfo – Docente – UNJu // Castelucci, Juan Jose – Rector UNTdF // Calderón Fabian Alejandro – RECTOR, UNLaR // Gustavo Crisafulli – Rector, Universidad Nacional del Comahue // De Marziani, Carlos – Rector, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco //Barbieri Alberto – Rector Universidad de Buenos Aires(UBA), UBA // Del Bello Juan Carlos – Rector, Universidad Nacional de Rio Negro // Bonaldi, Pablo – Rector, Universidad Nacional de General Sarmiento //Roberto Tassara – Rector Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires // Oestmann Germán – Rector, UNCAus // Villanueva Ernesto – Rector, Universidad Nacional Arturo Jauretche // Andrade, Hugo – Rector, Universidad Nacional de Moreno //

Negretti, Luis – Rector, Universidad Nacional Villa María // Molea, Diego – Rector, Universidad Nacional de Lomas de Zamora // Sattler, Aníbal Javier – Docente Universitario, Rector, Universidad Autónoma de Entre Ríos // Lozano, Mario Enrique – Profesor/investigador UNQ // Reboreda, Juan Carlos – Profesor/Investigador,FCEN-UBA / CONICET //Mera, Carolina – Decana Facultad de Ciencias Sociales, UBA // Alfonso, Alfredo – Vicerrector Universidad Nacional de Quilmes // Daniel Hugo Lopez – Vicerrector UNdeC // Kaufmann Martin – Vicerrector, UNTREF // Neirotti, Nerio – Vicerrector / docente-investigador, Universidad Nacional de Lanús // Actis Marcos – Profesor/Director CTA/Vicepresidente UMLP UNLP // Antenucci, Daniel – Profesor/Investigador/Vicerrector UNMDP/CONICET //Paz, Marcelo – Profesor, Decano Escuela de Economía y Negocios Universidad Nacional de San Martín // Mallimaci, Fortunato – Investigador Superior y Profesor plenario titular,UBA y Conicet //Schuster, Federico – Profesor/Investigador ,FSOC-UBA // Sorin Jaime -Arquitecto Decano UNDAV //Dolina, Alejandro – Escritor/Artista// García, Martín – Comunicador UNLa Ex Pte de Telam /Presidente de ACAPI y Argentina en Comunicacion // Biani, Juan Carlos -Medico sanitarista Asociación de Graduados por la Justicia Social UBA /Fte de écnicos y Profesionales UBA // Oporto, Mario Ex diputado nacional / Ex Minisro de Cultura /Prof. UNLa