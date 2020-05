Iván Schargrodsky on Twitter

La científica Sandra Pitta, investigadora del Conicet, se refirió esta mañana a la repercusión de la carta que critica la gestión de la cuarentena por parte del Gobierno y habla de una "infectadura" en el país, misiva que ella impulsó y que recibió el aval de unos 300 científicos, intelectuales y periodistas.

"Muchos de mis colegas no se animaron a firmar porque ya vieron lo q me pasó a mí: descalificación, burla, bullying en las redes. No es fácil soportar todo eso. Se suma el peligro de perder el trabajo", escribió la farmacéutica y biotecnóloga en Twitter.