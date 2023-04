La denuncia por abuso sexual contra Jey Mammón, y el posterior descargo en la entrevista realizada por Jorge Rial, fue motivo de debate en Duro de Domar.

Bajo la conducción de Pablo Duggan, los panelista opinaron sobre el caso que centra la atención de la población desde hace varios días.

"Lo que me quedo a mi de la entrevista es que si yo estuviera en el lugar de Jey Mammón, por suerte no lo estoy, despediría a Burlando como abogado, porque si vos tenes tantas pruebas, o tantos argumentos para defender tu punto, no entiendo por qué no aceptaste ir a juicio. Hubiera sido lo más sano para lavar tu honor, para limpiar tu nombre", señaló Hamilton.