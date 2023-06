El terrible hecho ocurrió en la provincia de La Rioja, donde una mujer golpeó brutalmente a su pequeña hija de 3 años y quedó grabada en video.

El hecho ocurrió mientras mantenía una videollamada con el padre de la nena, quien al ver las agresiones decidió grabar lo que estaba ocurriendo para luego realizar la denuncia correspondiente.

Ricardo Romero se presentó ante la Justicia con las pruebas evidentes, y logró que le quitaran la tenencia de la nena al mismo tiempo que se le otorgaron a él.

"Yo tenía el régimen de visitas con la cuota alimentaria reglamentada, más allá de ello aportaba dinero o materiales aparte, pero cuando yo no le daba un extra, ella no me dejaba ver a la bebé”, explicó Romero al medio local Multiplataforma Fénix.

“Hice una videollamada al teléfono de mi hija, ella estaba sentada, y mi ex empezó a insultarme y la agredió a la nena. Fue muy angustiante, me generó mucha impotencia ver el video y no poder hacer nada”, expresó Romero.

Según el padre de la nena ya la había denunciado previamente pero la justicia no había tomado cartas en el asunto, aunque ahora con el video el accionar fue ejemplar.

El caso quedó a cargo de la doctora Alicia Valdez, que ordenó que la nena sea apartada de su mamá a causa del delito de maltrato infantil.