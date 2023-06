Una referente libertaria en Córdoba tuvo desagradables declaraciones públicas contra el Luis Juez y su hija Milagros, que votó por primera vez este domingo.

Esta candidata libertaria en Córdoba, Verónica Sikora, criticó que Luis Juez llevara su hija discapacitada a votar y por eso recibió muchas críticas, aunque la más fuerte fue la del propio candidato de Juntos por el Cambio.

"Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebé ―me refiero a una persona que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente― no va a votar con el hijo mostrando ahí. No sé, es como muy bajo, muy bajo. Yo personalmente lo dejaría con su madre. Estoy cansada de lo que estoy viendo. Estoy harta. Me parece deplorable la política que tenemos. Es asquerosa”, había dicho la libertaria.

Por eso Juez publicó un fuerte video junto a su esposa y su hija comentando el espíritu de su decisión y repudiando a esta referente de Milei en Córdoba. Y parece que surgió efecto…

Sikora tuvo que salir a pedir disculpas en otro video, afirmando que no quiso herir la sensibilidad de nadie, al ver claramente que había expuesto ideas que no deben salir a la luz. Pero que evidentemente forman parte del gen libertario.

Por su parte, Javier Milei, fiel a su estilo de abandonar a los propios en las malas, aclaró que Sikora ya no pertenece a su espacio, aunque aparentemente esta desvinculación habría sido previa a la barrabasada que dijo.

Discriminación a Rinaldi

Otro integrante de la Libertad Avanza que se iba a presentar como candidato parlamentario para el Parlasur, expresó que “nadie quiere votar a un discapacitado”, haciendo referencia a la incorporación de Franco Rinaldi como candidato al legislador porteño en Juntos por el Cambio. Lucas Luna tuvo que renunciar.

Esta es otra muestra más de intolerancia y odio que se desprende del partido de ultraderecha, donde ya se han escuchado discursos en apoyo a la dictadura militar, agravios a otros líderes políticos, insultos y propuestas de shock.