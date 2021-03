Crece el repudio hacia Mauro Palummo, secretario de Proyectos Especiales de la Municipalidad de La Plata que gobierna el macrismo, y que se define como “único y director referente de Patricia Bullrich” en esa ciudad, ya que propuso echar a Estela de Carlotto a quien llamó “inmundicia”.

"A está inmundicia no la puedo ni ver. Iba con la sonrisita y la cara de ‘Yo no fui’ a pedir reunión con Mauricio Macri cuando era presidente, y ahora dice que tiene que ir preso. ¿Por qué me preguntó? Cómplice de delincuentes, criminales y pone bombas. Caradura. Sinvergüenza, no la puedo ni ver. Y si mejor la echamos de la Ciudad de La Plata a esta desvergonzada cómplice de los delincuentes de este país. Sería más lógico. #NiunKmas”, escribió Palummo en un mensaje que publicó y luego borró, de acuerdo con Infocielo.

En esta línea, el bloque de concejales del Frente de Todos de La Plata repudió "las agresiones" del funcionario municipal. "Con sus dichos no se trata sólo del insulto a una figura trascendental en la visibilización de los derechos humanos reconocida en el mundo entero, sino también a toda la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia", sostuvieron.

Las redes también repudiaron a Palummo.

"27 de marzo y Carolina Píparo sigue en su cargo...Tambien Mauro Palummo..que dijo sobre Estela de Carlotto.."A esta inmundicia no la puedo ni ver"..¡Re contra complicidad de Julio Garrooo!!!!"

"Intenté todo el día poder decir algo pero no encuentro palabras. El que escribe es un Secretario del gabinete de Garro. Dejo la captura porque @MauroPalummoOK ya borró la publicación. #EstelaDeCarlotto"

"Lo importante de Palummo es que el tipo no se traiciona, tiene un pensamiento único. https://t.co/jKCMaLNAXT"

"Es Mauro Palummo. Es funcionario de la Municipalidad de La Plata. Agrede a Estela por Twitter. Exigimos un pedido público de disculpas y su renuncia por sus expresiones llenas de odio. Son nazis"