Hay pandemia y el coronavirus no afloja. Pero algunas personas no terminan de dimensionar los riesgos de no respetar el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.

En ese marco, este fin de semana largo en Mar del Plata, cientos de jóvenes se amucharon en una pileta al aire libre para hacer una fiesta.

Al enterarse del hecho, la Municipalidad actuó en el lugar y clausuró la actividad.