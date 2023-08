Chano complicado. Ahora el tema que lo salpica no es ni su estado de salud, ni las drogas, ni haber chocado con el auto. Sino que se lo procesó por un grave delito: abuso sexual.

La denunciante es su expareja, Militta Bora, con quién salió unos meses allá por el año 2016, en una relación muy conflictiva y que generó mucha polémica en los medios de comunicación.

Fue luego de la conocida denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés, que la rubia se animó a presentar la denuncia contra Chano, cuyo procesamiento se confirmó este pasado 31 de julio. Además, se embargó a Chano en $704.700, aunque el procesamiento se dictó sin prisión preventiva.

Según rescata Infobae, en la denuncia Militta Bora contó: "La violación fue en una de las últimas peleas que tuvimos. Él estaba muy drogado, entonces, me encerré en un cuarto a esperar a que se durmiera así yo me podía ir, porque no me dejaba. En un momento, en la madrugada, me forcejeó tanto que me marcó todos los brazos”.

“Cuando le bajaron los efectos de la droga... entró al cuarto que compartían con olor, borracho, drogado y sucio, y se le tiró encima pretendiendo tener relaciones sexuales, a lo que se negó por temor al estado que éste tenía, ante lo cual, la agarró de los brazos” y la forzó, resalta la resolución.