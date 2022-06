Una nena de 3 años murió por intoxicación de monóxido de carbono después de pasar cuatro horas encerrada en la habitación con la estufa prendida, según denunció su propia madre.

Además dijo que la niñera hizo abandono de persona. En estos momentos, esa mujer está prófuga y ahora enfrenta una causa judicial por homicidio.

Todo sucedió el lunes 20 de junio en una casa de la localidad de Escobar, cuando los padres salieron temprano a la mañana y dejaron a la niñera a cargo de Sofía, de 3 años, y su hermanita de 11 meses.

"A las 2 de la tarde le mando un mensaje y me dice: 'Recién se durmieron, les di la mamadera'. A las 4.15 le vuelvo a preguntar y me dice que siguen durmiendo. A las 6 de la tarde me manda un mensaje: 'Llamame que es urgente, por favor'", relató a C5N Karina, la madre de Sofía.

Karina llamó a su marido para que volviera urgente a su casa y también pidió una ambulancia. Sofía llegó al hospital con monóxido de carbono en el cuerpo y líquido en los pulmones. Sufrió cinco paros cardiorrespiratorios y falleció a las 10.30 de la noche.

La familia denuncia que la niñera acostó a dormir a las nenas en una habitación completamente cerrada a pesar de que encendió una garrafa con pantalla para calefaccionar el ambiente. La madre cree que estuvo distraída con el celular durante las cuatro horas que demoró en controlarlas.