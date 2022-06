Tras la decisión de Gobierno porteño de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuela, Julieta Prandi y El Tucu López tuvieron puntos de vista bien diferentes y se permitieron debatirlo al aire.

La exmodelo se mostró a favor de la disposición:: “Está atrasando el aprendizaje y a mí me parece que está perfecto, más allá de que no te va a cambiar una letra, de verdad, en las enseñanzas, los chicos no comprenden los textos, los confunde”.

Pero el Tucu López piensa bien distinto y quiso expresarlo: “¿Sabés qué creo yo? Yo no coincido con vos en este sentido, yo creo que una letra, si vos no te identificás con un género binario, te cambia totalmente, cambia todo”. Su compañera lo interrumpió para aclarar: “Pero se puede decir ‘chicos y chicas’”a lo que el Tucu retucó: “Si vos no te identificás con chicos y chicas, tenés que tener otra representación lingüística”.

Y como si esto fuera poco el Tucu también utilizó el recurso de que le prohibición como tal no sirve y que el único efecto que producirá es su exacerbación.