El abogado de la familia Gravier, Germán Pugnaloni, relató cómo fueron los hechos: “Sin mediar discusión dos jóvenes lo atacaron, le dieron una trompada muy fuerte en mandíbula y otro le dio otra trompada en rostro”. Según precisó, se había acercado al lugar junto con su hermano menor y estaban esperando a unas amigas en la puerta del local.

Además, el abogado dijo que antes del ataque, a Tiziano Gravier le gritaron “Tincho”, apodo que se utiliza de manera peyorativa para criticar de una forma genérica a adolescentes o adultos jóvenes, por lo general de clase alta.

En las imágenes se puede ver cómo el hijo de la modelo no presenta resistencia sino que sale corriendo después de la agresión. “Él con la mandíbula rota, la reacción que tuvo fue rescatar a su hermano porque no sabía en qué podía terminar esto. Insisto, no se habían visto antes. Los agresores fueron en forma subrepticia a darle estos golpes de puño que fueron muy certeros”, sumó el abogado.

Tiziano, que compite en torneos internacionales de esquí, fue internado en el Sanatorio Británico de Rosario, pero será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas en el Hospital Austral de Buenos Aires.

“Tiziano es un chico grande, robusto, deportista, y que lo hayan roto de esta manera demuestra que es un terrible golpe el que le dieron”, dijo el abogado, quien aseguró que es una buena persona, muy tranquilo. “Un deportista de elite, cero alcohol, con comportamientos completamente normales. Que le pase esto es de una injusticia y de una gravedad que lo tienen muy triste a él y a toda la familia”.