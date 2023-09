Ileana Lombardo, abogada de Aníbal Lotocki, accedió este domingo a ser entrevistada en C5N en vivo en el programa La Voz de la Calle, que conducen Néstor Dib y Agustina Peñalva, por la acusación contra su defendido por la muerte de la actriz Silvina Luna.

Allí, apenas comenzó la nota la periodista y la letrada protagonizaron un tenso cruce por la utilización del Metacril y los permisos de la ANMAT, la condena por lesiones graves al médico y mala praxis.

"Estás malinformando", interrumpió Lombardo y la periodista retrucó: "No, no estoy malinformando porque lo que estoy leyendo es un fragmento de la ANMAT. No solamente a usted, sino a la gente que está del otro lado".

En un momento, tras un contrapunto áspero, Lombardo advirtió al aire: "Te pido que me des el derecho a réplica porque sino lo reclamo judicialmente esto".