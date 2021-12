A 17 años de aquella fatídica noche de Buenos Aires donde murieron 194 personas, entre ellas la novia de Fontanet y familiares y amigos del resto de los integrantes de la banda Callejeros, el Pato Fontanet con su nueva banda, Don Osvaldo, se presentó sorpresivamente en el Obelisco-

Mientras algunos familiares de las víctimas apuntan a la responsabilidad de la banda, otro grupo de sobrevivientes sigue reclamando Justicia para Callejeros y apuntan a la corrupción como la principal responsable.

Algunos fanáticos se arrepintieron de no haber participado del acto aunque más no fuera para volver a ver a Fontanet al frente de su banda. A otros no les pareció la mejor idea.