Luego del anuncio de la muerte de Henry Kissinger, a los 100 años de edad, el periodista Santiago Cúneo decidió abrir su programa al ritmo de “Muchachos” con una copa de champagne y dejando en claro su alegría por el fallecimiento del exsecretario de Estado de Estados Unidos.

Kissinger no sólo era amigo personal de Jorge Rafael Videla y uno de los principales impulsores del golpe que llevó al poder a Augusto Pinochet en Chile sino que también fue uno de los ideólogos de lo que fue conocido como el Plan Cóndor.

Santiago Cúneo no pudo, no supo o no quiso esconder su alegría por el fallecimiento de Kissinger y abrió su programa a pura fiesta y con una catarata interminable de insultos.