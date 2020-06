Y un día Dyhzy se cansó de las críticas infundadas y decidió grabar un mensaje dedicado a los haters que se ocupan de él.

"Estoy re dañado, pero casualmente, a mí lo que me dañó no fue mi familia. Fue la gente. Todos los males que tuve en mi vida fueron siempre por la gente, el concepto de la gente. Que porque era puto, que porque me visto de mujer, y también otras cosas. Porque estudio diseño, porque quería aprender a tocar la guitarra, porque me gusta dibujar. Todo siempre fue objeto de crítica por la gente".

Estanislao Fernández se hartó y estalló en insultos por la homofobia

"Terminé el secundario y recibí críticas porque me había metido a estudiar publicidad. El concepto de ‘la gente’, está todo bien, pero bye. ¿Saben realmente quiénes están dañados en la vida? Aquellos que atacan sin motivo. Me colapsa saber que hay gente que realmente cree que tengo que estar muerto por puto. Soy re puto, bancátela".

Y siguió: "Papito, vos sos una mierda de persona, ¿me entendés? Todos ustedes, esa gente que dice que salí dañado o que yo soy el fruto de una paternidad fallada. Solo me cuestionan por eso y por mi viejo. Carecen de argumentos. El conservador me chupa el culo, me importa un carajo y le mandamos un beso".

En el final de su mensaje, Dyhzy quiso dejar aún más claro su mensaje: "Si a alguien le molesta, que se pasen un papel higiénico por el orto. Me banco las consecuencias siempre. Y para todos los que dicen ‘y si un hijo te sale así’, un hijo nunca te sale. Tu hijo es un ser humano y punto. Hasta los 18 años tenés tutoría legal, pero vos no sos dueño de esa persona. Todos los que dicen ‘si un hijo me sale’ son antiderechos. Un hijo no te sale, amor. Es un ser humano independiente, no es tuyo. Le das educación, lo formás, pero no es tuyo. Yo no le salí de ninguna forma a nadie, y si tenés un problema con eso, antiderechos, te vas a la concha de tu madre", cerró contundente contra los homofóbicos.