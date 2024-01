El joven que fue liberado ayer por falta de pruebas, luego de haber estado detenido por el crimen de Uma Aguilera, la hija de 9 años de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rompió el silencio y apuntó contra la investigación y la actuación de la policía.

“Armaron una maraña de mentiras”, aseguró Patricio Valentín García (22), quien fue entrevistado por el canal de noticias A24.

El joven explicó que el 21 de enero pasado, un día antes del crimen de la niña, salió de su casa “a las 7 de la tarde”, tras lo cual se quedó a dormir en la casa de un amigo y se despertó a las 13.30 del lunes 22, cuando Uma ya había sido asesinada.

“Al principio no entendía nada de lo que estaba pasando, me decían que dé nombres, si conocía a los sospechosos, que era amigo, ya me estaban culpando directamente a mí”, sostuvo García.

Finalmente, el joven llegó a la conclusión de que su detención “fue algo armado por la comisaría de Parque Barón”.