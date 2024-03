Diana Zurco quedará en la historia por haber sido la primera persona trans en conducir un noticiero. Este miércoles fue despedida de la TV Pública y se despidió con un notable mensaje.

“Les quiero agradecer a la TV Pública por abrirme las puertas hace cuatro años, fue una oportunidad histórica, se marcó visibilidad. Y les quiero agradecer a ustedes por el amor y el cariño", comenzó Diana al cerrar el ciclo.

“Siempre me guardo los mensajes de los más chicos: 'Diana, si vos pudiste, yo puedo, con esfuerzo, estudio y sacrificio se puede lograr”, recordó. Y concluyó: "No quiero ser la primera para que el día de mañana no sea noticia, sino algo totalmente naturalizado”