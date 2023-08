La Copa América, la Finalíssima, la Copa del Mundo y ahora el mundial de alfajores, luego de que una pequeña empresa argentina se quedara con este galardón ante los ojos del mundo.

Un triple que se fabrica en Campana fue el campeón del mundial de alfajores, compitiendo con países como Uruguay, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Ecuador, España, entre otros.

El segundo campeonato mundial de alfajores se llevó adelante en el predio de La Rural, con más de 70 expositores, y múltiples categorías que se pusieron a prueba en todo tipo de alfajores.

Yanina Acosta y Maximiliano Santos, los creadores de este alfajor llamado ‘Quiero’, expresaron: "Es el premio a una pasión, empezamos con mucho esfuerzo en 2021 y fuimos cambiando recetas hasta último momento”.

Además revelaron a Télam: "Este alfajor no está en los kioscos, no se comercializa hasta hoy, en Campana no teníamos casi ventas, salvo por algunos conocidos. Para poder competir debimos enviar muestras una semana antes, veremos que pasa a partir de ahora”.