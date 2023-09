El “periodista” lo hace a modo de pregunta pero en realidad infiere que es cierto que Javier Milei fue diagnsticado con Asperger.

En realidad el Asperger es uno de los trastornos del espectro autista pero hace muchos años que ya no se diagnostica de ese modo y todos los que tienen algun TEA son considerados simplemente autistas.

Javier Milei en este caso tuvo la altura de ni siquiera contestarle a la pregunta y le relató lo que estuvo haciendo en su viaje pero hay muchas mas burradas en la “pregunta” de Feinmann. De hecho asegura que “se fue a atender con un psiquiatra porque no está bien”. habría que explicarle a este señor que se puede estar diagnosticado y estar perfectamente bien y que el tema no se “soluciona” con una consulta a un psiquiatra sino que las personas conviven toda su vida con los trastornos del espectro autista y muchos necesitan terapia para aprender a que no los afecten las circunstancias de la llamada “vida normal”.

Obviamente las redes le contestaron.