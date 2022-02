Dalma Maradona anunció que está embarazada de tres meses y que espera su segunda hija junto con su esposo, Andrés Caldarelli, con quien ya tuvo a Roma, que el próximo mes de marzo cumple 3 años.

La actriz comunicó la feliz noticia en el programa de radio en el que trabaja, y reveló que ya eligieron el nombre para la bebé: Azul.

La hija de Diego Armando Maradona (1960-2020) y Claudia Villafañe (60) también contó que su pareja -que es igual de fanático de Boca Juniors que ella- bromeó con ponerle "Yoro" de segundo nombre porque pretendían que se lea "Azul y Oro" en su documento.

“Esperar los tres meses y que no se filtre era importante, por eso le quiero decir gracias a los que me vieron y que me hicieron ecografías. Soy mamá de dos nenas, es recontra buscada, vino al toque y acá cerramos la fábrica”, aseguró Dalma en Un día perfecto (Metro).