“En esa época se vivía así. Era diferente. Había un grupo de gente que vivía ese descontrol”, aseguró la conductora Giorgina Barbarossa en una nota con el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

En el marco de la publicación de la serie de Guillermo Coppola, los amantes, los engaños y la vida tras bambalinas se puse en el tapete de la conversación de los mediáticos que llegaron a vivir esa época.

Diario Registrado presenta un informe con los testimonios de los famosos que se animaron a contar, las fechas que no cierran y un especial esfuerzo porque todo eso no trascendiera en las revistas. Pero claro, lo que se sabe es apenas la punta del iceberg de una época cargada de descontrol de la noche, cuando no había celus con cámara, ni internet.