Leonardo y Edgar denunciaron haber sido discriminados luego de ir a cenar el pasado domingo al restaurante IT! Italy Ristorante & Café & Bar, ubicado en la ciudad de Córdoba, luego de notar una frase de mal gusto en el ticket que recibieron a la hora de pagar.

"Ensalada de fruta para llevar para los putos", se pudo leer en el papel que recibieron luego de que la pareja publicara la foto en las redes sociales. "¡Más empatía con el prójimo por favor!", escribieron junto a la publicación.

Leonardo y Edgar cenaron el pasado domingo a un local de Italy, Córdoba. Al momento de pagar, recibieron el ticket, en que se leía "ensalada de frutas para llevar para los putos". El lugar pidió disculpas, pero se denunció ante el INADI #gay @ITITALY_TW #ititaly #discriminación pic.twitter.com/eLZWGwMhw0 — REARTE (@gustavorearte1) March 9, 2020

"Vos hacés el pedido y pagás todo. Compramos el menú con un postre y como estábamos apurados, pedimos el postre para llevar", relató Edgar a El Doce. "Le dijimos a la chica que lea el ticket. No me voy a olvidar nunca su cara de 'me quiero matar'", describió sobre la empleada que los discriminó.

Leonardo también mostró su indignación junto a la publicación que compartió en Facebook: "Se me nubla el pensamiento cuando intento creer que aún existe gente con tanta bronca y odio a un pibe común, como yo, que solo intentó comer ñoquis y ensalada de frutas", escribió.

La pareja contó que recibieron varios llamados por parte del restaurante para pedir disculpas. "Este lunes a la mañana nos llamaron de la gerencia. Nos quisieron reintegrar lo que habíamos gastado", indicó Edgar.

A pesar de todo, ambos están decididos a realizar la denuncia ante el INADI. "Seguramente vayamos entre este lunes y el martes", anticiparon.