Kaylen Ward, una modelo e influencer estadounidense, decidió combatir los feroces incendios que azotan Australia, los cuales se cobró la vida de decenas de personas como también la de medio billón de animales, de una manera bastante particular: enviando fotos íntimas a aquellos que realicen una donación de al menos 10 dólares.

"Estoy enviando desnudos a todas las personas que donen al menos 10 dólares a cualquier fundación que ayude a combatir los incendios en Australia. Por cada 10 dólares que donen recibirán una foto mía al desnudo a través de un mensaje privado. Deberán enviarme la confirmación del pago", escribió Kaylen a través de la página de Twitter "The Naked Philanthropist" -"La Filántropa Desnuda"-, creada para llevar a cabo el proyecto solidario.

