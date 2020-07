Un abogado mexicano pasó un mal momento durante una audiencia virtual luego de que la jueza y otra participante notaran que no tenía pantalones. "No trae pantalones, está en una audiencia", se la escucha decir a la jueza María del Carmen Cruz Marquina. "Sí, traigo pantalones señoría", le respondió el hombre haciéndose el distraído. El video fue compartido en las redes sociales, donde no tardó en viralizarse.

Según explicó Cruz Marquina a El Universal, la situación no afectó de ningún modo a la audiencia. "El abogado es una persona muy seria y profesional, considero que fue un accidente", dijo..