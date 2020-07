Graciana cruzó con un hilo de tuits la insólita burla que Jorge Lanata le propinó en redes a Carla Vizzotti por usar lentes.

1.Cuestionan a Carla Vizzoti por usar lentes. Mientras ellos piensan esas infantiladas agresivas, Carla se encarga de salvar y cuidar la vida y la salud de los argentinos.

Nisiquiera fue chistoso el comentario. Solo se pueden reir los que tienen un nivel horrible de frustracion — Graciana Peñafort (@gracepenafort) July 13, 2020



Lo que escribió Graciana



2. Carla es impecable y hace bien su trabajo. Y como no pueden pegarle con eso, recurren a pegarle con su look. Porque machirulitos que exigen que las mujeres sean como a ellos les gustan y no como las mujeres queremos ser.



3.Detras del machirulismo hay un desprecio a las mujeres y sobre todo a la libertad de ser como se nos cante ser. Digo esto porque tambien me pasa. Digo, he trabajado para 3 presidentes de la Nacion. Le gane a Clarin el juicio de su vida.



4. Soy o fui abogada en algunas de las causas mas importantes de este pais. Escribo para uno de los sitios mas leidos y respetados de este pais. Pero aca en tuiter no faltan los paparulos que vienen a ver si me ofenden diciendome gorda.



5. No bobos, no me ofenden, porque se que en su puta vida van a hacer ni la mitad de las cosas que logre yo. Gorda y con anteojos.



6. Porque señalo, para hacer lo que hacemos las mujeres, y hacerlo con pasion y dedicacion es imprescindible ser libres. Y la primer libertad que ganamos es que NO nos importa un carajo lo que ustedes opinen de nosotras, de nuestros fisicos o nuestros anteojos.



7. La libertad no es solo votar, administrar nuestro bienes y dedicarnos a hacer lo que amamos hacer. La libertad tambien es ser lo que queremos ser y ser como queramos ser. Y en el mundo de nuestra libertad y de nuestra dignidad, tu opinion descalificadora importa nada.



8. No hemos llegado hasta aca pidiendo permiso. No vamos a dejar de hacer lo que hacemos ni vamos a pedir perdon por ser como somos. Y vamos a seguir adelante para que las que vienen detras sean aun mas libres de tu mirada de corset medieval, que sojuzga y pretende dominarnos

9. Si vos por alguna razon necesitas burlarte, alla vos y tu frustracion. Alla vos y tu odio. Alla vos y tu impotencia de no poder criticarnos. Pero nosotras, vamos a seguir , porque aprendimos a sacarnos el corset de tus prejuicios y el peso de tus ojos.

10. Porque sabes? somos lo que decidimos ser. Mujeres que eligen ser libres...y vos, vos solo estas mirando sin entender. Abrazo a Carla Vizzoti a quien no conozco y admiro.