Aunque parezca increíble Marcelo Tinelli reposteó la foto de Diego jugando de pibe y relató una historia sobre un partido en el que él, jugando para San Telmo habría jugado con Maradona.

La foto iba acompañada del siguiente texto: Parque Chacabuco. Año 1973. Yo jugaba en San Telmo. Me dijeron que en Los Cebollitas(Arg.Jrs), había uno que le decían Pelusa y jugaba muy bien. Se quedaron cortos. Ese partido lo perdimos 3/1 y fue mi primer encuentro con Diego.

Esta foto me la mandó mi amigo el Chino Báez, que jugaba conmigo, y me decía que era yo. Yo sentí lo mismo. Hoy aparece alguien que dice que está foto era él. Que lío por Dios jajaja. Si era otro, seguro mis amigos de San Telmo y yo nos equivocamos al verla, pero siempre recordaremos ese partido que jugamos, ese final entre algunas piñas, y esos dos grandes encuentros contra los Cebollitas de Francisco Cornejo. El del 73 que perdimos por 2 y el del 74 en cancha de Racing, donde nos bailaron y nos comimos 7, con una genial actuación por TV de Dieguito.

Hasta siempre Diego🇦🇷❤️

La historia puede ser verídica pero el de la foto no es Tinelli y el protagonista le reclamó al conductor.

Ante este "choreo" las redes deliran a Tinelli y lo ponen como protagonista de varios hechos históricos.

“Tinelli Porque le robó una foto a otra persona para inventar una historia. Es coherente con la liga de fútbol que maneja, un producto horrendo que no tuvo reparos en exponer a Maradona el día de su cumpleaños para complacer sponsors.”— ¿Por qué es tendencia? on Twitter Link ¿Por qué es tendencia? on Twitter

“Próximo 24/03 foto de Tinelli en su Instagram recordando cuando ayudó a volver la democracia en Argentina.”— Huberto Bourlon “el Guiso” on Twitter Link Huberto Bourlon “el Guiso” on Twitter

“Acá tinelli cuando viajo a 1885 con el doc y marti y se choreo la idea del bailando...”— Charle$ Montgomery Burns🕙 on Twitter Link Charle$ Montgomery Burns🕙 on Twitter

“De fondo se puede ver claramente a Marcelo Tinelli en el Congreso de Tucuman en 1810”— Gustavo on Twitter Link Gustavo on Twitter

“Acá podemos ver al Sargento Tinelli en el día D durante el desembarco en Normandia.”— Harry Poster ⚯͛ on Twitter Link Harry Poster ⚯͛ on Twitter

“No sé porque dicen que no es Tinelli?? Yo veo que es él.”— Andrea Botta on Twitter Link Andrea Botta on Twitter

“tinelli: "que lindo recuerdo cuando con mi banda "la reina de la fisura de popa" recibimos al diego despues del 86.”— Comodoro 🍕PizzaM🅰️n🍕 Rubén on Twitter Link Comodoro 🍕PizzaM🅰️n🍕 Rubén on Twitter

“Vemos acá a un jovencísimo Marcelo Tinelli junto a Henry Ford probando su nuevo auto de carrera en 1902 (?”— Bizcocho 💙🇦🇷🇯🇵🚅🚗 on Twitter Link Bizcocho 💙🇦🇷🇯🇵🚅🚗 on Twitter

“Tinelli llegando a la Luna.”— Gusy on Twitter Link Gusy on Twitter

“@KarinaMicieli Acá lo vemos a Tinelli, sosteniéndole el paraguas a Perón, al llegar a la cancha de San Lorenzo, en un clásico con Huracán. El partido se desmadró un poco (cosas del fulbo que no se suelen repetir), pero Perón, un fenómeno saludando a las barras.”— R Dylan on Twitter Link R Dylan on Twitter

“Con un certero cabezazo, Tinelli bate la portería custodiada por Gonzalo Bonadeo.”— BastaRevolution🇦🇷 on Twitter Link BastaRevolution🇦🇷 on Twitter