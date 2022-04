"Holis. ¿Se pueden calmar? Cómo van a inventar que me morí? Estoy vivo, acabo de llegar a la Argentina, pero cómo van a inventar que me morí, es la fake news de la fake news", aclaró el influencer que se hizo conocido por su labor solidaria.

Y al hacer referencia directa a las fake news a Maratea se le vino a la cabeza el nombre de un periodista al que relacionó con este tipo de "noticias".

"Tipo... pasó Daniel Hadad y dijo: 'che, no da'. O sea no da. Cálmense y no preocupen a nadie de mi familia", aclaró Maratea a sus seguidores.