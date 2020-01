El artista y conductor posó completamente desnudo en el Obelisco y compartió la foto en las redes sociales.

Así arrancó el 2020 dandole su mejor cara a la cámara que lo retrató definitivamente 'en bolas' en el seno de la ciudad de Buenos Aires.

“Mi cábala 2020 Como cada año el 1 de enero desde hace varios años Este enero me encuentra en BS AS a punto de re estrenar SEX y en radio en LA INMENSA MINORÍA Ningún lugar es más BS AS que el obelisco Nos deseo un año increíble con mucha felicidad y libertad“, escribió junto a la imagen.