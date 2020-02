Mariana Genesio Peña, que tuvo un gran 2019 por sus actuaciones en "El Marginal" y "Pequeña Victoria", sorprendió a todos luego de compartir una foto donde se la ve tomando sol completamente desnuda.

"Hoy empiezo todo de nuevo. No me pregunten porqué hoy me levanté y me di cuenta de que dejé atrás el bajón. Vuelvo a estar totalmente enamorada de mí misma. Estoy renaciendo", escribió la actriz junto a la imagen.

"Llámenme Dignity ( ja bromita. Te amo Calu) call me Nudity! #thisisme Las cosas que hacía para que la vayan a ver al cierre del FiBA 😁 #misbesos", continuó Genesio, con una broma dedicada a su colega Calu Rivero y haciendo referencia al Festival Internacional de Buenos Aires del cual formará parte.