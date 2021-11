La usuaria @AggusFernandez1, una joven uruguaya, contó en su cuenta de Twitter cómo sucedió todo: "Me fui a ver con un pibe y me dijo que Riquelme no jugaba bien al fútbol", escribió la joven junto a la captura del chat.

Según se observa, el joven plantado le recriminó: "Decime que es un chiste que me bloqueaste y te fuiste de casa porque dije que no me gustaba Riquelme. No te podés enojar por eso, dale, no seas mala".

Y Agustina respondió, estoica: "No piense salir con alguien que dice que Juan Román Riquelme jugaba mal al fútbol".

La publicación tuvo miles de reacciones, entre quienes la apoyaron y celebraron su accionar, y quienes la cuestionaron o hasta descreen de su veracidad.