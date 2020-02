Al igual que Sol Pérez, Yanet García se hizo famosa a nivel mundial no solo por informar sobre el clima en un canal de noticias, sino por sus increíbles curvas. En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 12.000.000 de seguidores, suele deslumbrar con su belleza al compartir infartantes fotos de su escultural figura.

Y esta no fue la excepción. La mexicana se encuentra en Puerto Rico disfrutando de sus vacaciones, desde donde compartió una seguidilla de postales donde se la ve posando en la playa en bikini.

Junto a una de las publicaciones, Yanet contó los esfuerzos que debió hacer durante años para lograr la figura que ostenta hoy en día y también aprovechó para dejar un mensaje motivador a sus seguidores. "Hoy quiero decirte que NO SOY PERFECTA! Hace más de 10 años decidí empezar a ir al gym porque quería sentirme mejor conmigo misma, aumentar mi seguridad y confianza. Al principio fue MUY difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, hasta que entendí que lo MÁS importante era tener mucha paciencia y cuidar mi alimentación. Solo el tiempo daría esos resultados que había soñado. Me enfoqué en desarrollar la masa muscular de mis glúteos por años y lo logré!".

"LO MÁS IMPORTANTE!!! Ámate y acéptate tal cual eres, porque eres hermos@ ❤️😍🐅", concluyó.