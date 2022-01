Nazarena Vélez respondió preguntas de sus seguidores en TikTok. Y sorprendió con una respuesta.

A la actriz le pregntaron si el sexo después de los 40 años es mejor. Y ella sorprendió: "Me mata que me lo preguntes a mí, no tengo la más puta idea".

Y sugirió: "Preguntale a una sexóloga, a alguien que sepa. Yo, justamente yo, no soy una gran garchadora de toda la vida, por qué lo sería después de los 40".