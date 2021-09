Crónica llegó hasta el barrio Bicentenario de General Rodriguez para preguntarle a L-Gante la posibilidad de sumarse a la política, a propósito de la apareición en redes de una lista con su nombre que rezaba: “No votes giles, que la calle decida, lista 420”.

La respuesta del joven cantante fue contundente: “Vengo haciendo bastante con mi gente, con la cumbia 420, muchas cosas por el barrio. Sí tomaría un tiempo un cargo pero si algún día la gente me lo llega a hacer saber, yo no quiero hacer política. Lo vengo haciendo por empatía y nadie lo ve, no sale en ningún lado y está bien que sea así".

Y concluyó: "El barrio lo sabe que es lo importante. Hay una frase que yo digo siempre: ‘el barrio por el barrio’”.