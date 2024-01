Evidentemente la diputada Lilia Lemoine se autopercibe como artista y en algún momento hasta llegó a asegurar que se dedicaba a la política porque se había cansado de triunfar en el exterior como cosplayer.

Ahora la diputada se embanderó en la cruzada libertaria en contra de la cultura y el arte y aseguró no sólo que la gente no consume arte si no tiene para comer y que los artistas no “somos” un producto de primera necesidad.

Incluso llegó a comparar a los artistas con los médicos como si éstos estuvieran de alguna manera beneficiados por algún artículo del DNU o de la ley ómnibus

Después incurrió en falacias como como que los artistas quieren el dinero de los demás cuando, por ejemplo en el caso del INCAA quedó más que claro que se autofinancia.

Las redes no pudieron más que burlarse.