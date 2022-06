A raíz de una foto que publicó un portal de espectáculos, los haters invadieron la nota con una avalancha de comentarios malintencionados hacia su cuerpo.

En ropa interior y sin maquillaje, como recién salida de la ducha, la modelo se tomó un tiempo para hacer una reflexión sobre los mensajes que había leído en la red social. “¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Me ves más carne? ¿Menos? ¿Más cachetes? ¿Menos? Más brazo... Soy esto, basta de definirse por lo externo, por favor... La vida pasa por otro lado, sueño con una sociedad con mucho más amor y menos odio”, dijo.

"Anoche llegué a mi casa terminando una semana muy linda, plena de mucho trabajo que amo y me encuentro con unas fotos en Ciudad Magazine de un evento al que había asistido junto a otros personajes del medio..."

"Feliz entro a chusmear para ver qué onda, empiezo a leer los comentarios y fue inevitable quedarme helada y sorprendida de tanto odio y mensajes TAN destructivos".

"Me encantaría poder transmitirles a todos ellos que si buscan y revisan bien adentro de ellos mismos encontrarán cosas hermosas y valiosas. Pero se qué no es un trabajo fácil, por eso tampoco los juzgo y simplemente entiendo que estamos en diferentes momentos del camino de la evolución. Agradezco todo mi autocuidado y lo compasiva que soy conmigo misma, ya que eso me hace más fuerte y me permite recibir todo eso desde un buen lugar...".

“Desde mi lugar de comunicadora, me pareció interesante tomarnos unos segundos para reflexionar sobre un tema que afecta a TANTAS personas. Lo loco es que estamos en 2022, con muchas mas posibilidades de tener acceso a informaciones o temas que antes ni se tocaban...”.

“Pienso que te puede atraer, gustar más, menos alguien, el punto es la pérdida de tiempo y energía en emanar odio, criticar cuerpos, CUERPOS, con lo sagrado y valioso que son... Con sus miles de formas y diferencias que hacen único a cualquier ser humano. Nuestros cuerpos no nos definen, nuestros corazones sí”, concluyó.