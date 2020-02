El los últimos días se volvieron virales los comentarios de la cuenta de Twitter @CoronaVid19, quien se expresa en nombre del famoso virus que acecha a la humanidad, y ahora apareció un nuevo competidor: la gripe común.

En ambos perfiles bromean sobre el avance de la epidemia viral, pero en esta ocasión hubo un fuerte cruce entre ellos que fue furor en la red social del pajarito.

"Tengo a la gripe estacional mosqueadísima", escribió la cuenta del coronavirus. "No vas a durar ni un puto invierno, payaso", le contestó la grite común.

El intercambio de palabras generó una gran discusión entre ellos y los usuarios no dudaron en meterse en el debate.

Si bien la cuenta del coronavirus intentó pararle la mano: "He venido a matar, no a discutir", luego redobló la apuesta: "¿Quieres entrar en el sorteo de una baja laboral?", le escribió. La respuesta de la gripe común no tardó en llegar: "Bajas laborales no sé pero se están rifando hostias y tienes todas las putas papeletas".